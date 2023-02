Scontro al vertice, nel girone F della Poule Promozione di basket D, con i Villanova Tigers (6 punti sin qui) che ospitano stasera la pari classifica Granarolo (alle 21.15, i fischietti sono Dragicevic e Simoni). Una partita di cartello e il coach delle ‘tigri’, Michele Amadori, si ritrova l’infermeria piuttosto affollata. Andrea Buo e Filippo Guiducci sono ancora fermi ai box, mentre sono in forte dubbio le presenze del play Mazzotti, influenzato, e del play-guardia Andrea Buo (virus intestinale). "Quando arrivano questi ‘contrattempi’ l’unica cosa da fare è stringersi, compattarsi ancora di più per cercare di camuffare le assenze con la forza del gruppo e l’organizzazione del gioco", suggerisce il tecnico del Villanova, che poi aggiunge: "Dovremo essere davvero bravi a gestire i ritmi della partita, così come avrà un peso specifico importante il controllo dei rimbalzi. Mai come in questo caso servirà una prova di maturità da parte dei ragazzi, che potranno comunque contare sul calore, sul supporto dei nostri sostenitori. A Villa il campo è veramente un fattore".