Seconda fase al rush finale Chance playoff per i Tigers

Stop alla seconda fase, nel campionato di basket D, con tutte e tre le realtà del nostro territorio che scendono in campo questa sera alle 21.15. Nella poule salvezza, girone G, i Dolphins Riccione sono alle prese con un match-chiave. E questa partita dal peso specifico elevatissimo contro La Torre Reggio Emilia gli adriatici la potranno giocare pure in casa, cioè nella vecchia palestra ‘Nicoletti’. Con un successo, il gruppo allenato da Ferro è salvo, altrimenti potrebbe scivolare nei playout. Alla palestra di via Fantoni, a Rimini, la Stella a sua volta dovrà assolutamente battere Novellara, magari con 12 o più punti di scarto così da ribaltare il -11 dell’andata: poi, in questo girone H, dovranno incastrarsi alcuni risultati. Se perde, la Stella è retrocessa. In poule promozione, infine, i Villanova Tigers ricevono la visita degli Stars Bologna. Qui, con un successo, le ‘tigri’ saranno certe dei playoff. Uno scivolone e si aprirebbero diversi scenari a seconda di cosa combinano le dirette rivali.