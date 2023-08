Semifinale a un passo San Marino devastante

Modena

2

San marino

13

MODENA: Infante Luti 3b (04), Henriquez 2b (03), Bonilla ss (03), Calasso es (03), Russo (Corrado) dh (22), Scala ed (02), Pompilio 1b (23), Infante Carreno ec (13), Scerrato r (03).

SAN MARINO: Batista ed (35), Ferrini 3b1b (24), Celli ec (15), Lino (Pieternella 11) r (01), E. Leonora (Di Fabio 01) es (02), Angulo 2b (44), D. Leonora (Pulzetti 3b 12) 1b (03), Epifano ss (35), Rosales (Lo. Di Raffaele 11) dh (03).

SAN MARINO: 240 500 2 = 13 bv 16 e 1 MODENA: 000 200 0 = 0 bv 5 e 3

LANCIATORI: Kourtis (W) rl 4, bvc 4, bb 1, so 1, pgl 0; Quevedo (r) rl 0, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Garbella (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Tognacci (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Baez (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Hurtado (L) rl 3, bvc 6, bb 7, so 2, pgl 9; Ventura (r) rl 2, bvc 4, bb 0, so 3, pgl 1; Di Giacomo (r) rl 1.1, bvc 5, bb 0, so 0, pgl 2; Paltrinieri (f) rl 0.2, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 0.

NOTE: doppi di Angulo, Epifano e Pieternella.

San Marino vince nuovamente al "Torri" di Modena, si porta sul 2-0 nella serie di quarti di finale e domani sera (20.30) avrà il primo matchpoint in casa, a Serravalle. Il 13-2 col quale Celli e compagni violano il diamante emiliano è chiaro e inequivocabile. Lasciate per strada le incertezze nel box di una gara1 molto equilibrata, i battitori sammarinesi si sono lasciati andare e hanno messo a segno una quantità decisamente elevata di valide. Oscar Angulo, già decisivo nella prima partita con la volata di sacrificio dell’1-0, è arrivato a 44 con cinque punti battuti a casa. Batista ha aggiunto tre valide ed Epifano pure. In tutto, sono 16 le "hit" dei campioni d’Italia contro le 5 della Comcor per una vittoria che non è mai stata in dubbio. Sul monte due punti subiti, ma nessuno di pgl, per il partente Kourtis, e bel finale per Garbella e Tognacci. In mezzo, l’unica nota stonata con l’infortunio dopo un lancio di Carlos Quevedo. Il giocatore ha avvertito un problema alla coscia ed è stato immediatamente sostituito. Gara2 si è sbloccata al primo attacco, con la valida di Angulo a basi piene a far entrare i due punti del 2-0. Al 2° di punti ne arrivano quattro: con due in base Ferrini piazza la valida del 3-0, poi base anche a Lino e ad Ericson Leonora per il 4-0 automatico. Poi c’è Angulo, che infila un altro singolo da due punti per il 6-0. Nelle prime due riprese il seconda base è a 22 con 4 punti battuti a casa. Non malissimo. Gara già decisa, ma arrivano altre cinque segnature al 4° (male la difesa modenese) e due al 7° (doppi di Pieternella e Angulo, singolo di Pulzetti). Modena segna i primi punti della serie grazie a un errore della difesa sammarinese al 4°. Finisce 13-2. Nelle altre partite dei quarti, vittorie di Bologna e Parma, che vanno sul 2-0 con Ronchi e Nettuno. Impatta invece la serie Grosseto, che s’impone su Macerata per 2-0. San Marino, se dovesse vincere già domani, aspetterebbe proprio la vincente di quest’ultima sfida.