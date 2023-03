Senza il bomber parte il ballottaggio

Senza acciacchi, ma anche sapendo di non poter contare sul capocannoniere Santini, oggi il Rimini torna in campo per iniziare a mettere nel mirino la Carrarese, prossima avversaria dei biancorossi domenica in Toscana (calcio d’inizio alle 14.30). Ripresa, dopo 24 ore di relax, per capitan Laverone e compagni sul sintetico del ‘Romeo Neri’. E oggi saranno due, una al mattino e una nel pomeriggio, le sedute d’allenamento previste da Marco Gaburro. Gaburro che per la gara contro la Carrarese ritroverà Gigli in difesa. Il difensore romano ha appena scontato un turno di stop per squalifica. Sarà caccia per tutta la settimana alla maglia di Santini. Gaburro potrebbe decidere di abolire la staffetta tra Gabbianelli e Mattia Rossetti mettendoli in campo entrambi dal primo minuto. Ma potrebbe pensare anche a un 4-3-1-2 con Gabbianelli ad agire alle spalle di Mencagli e Vano abolendo, in questo caso, la staffetta tra prime punte.