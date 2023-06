Senza storia San Marino cade con Bologna

SAN MARINO BASEBALL

4

FORTITUDO BOLOGNA

10

SAN MARINO: Batista ed (14), Ferrini 3b (14), Angulo 2b (24), Lino (Pieternella) r (01), Celli ec (14), D. Leonora 1b (13), Rosales dh (03), Epifano ss (03), Di Fabio es (33).

BOLOGNA: Dobboletta ec (34), Helder 1b (24), Seferina ss (25), Albert (Bertossi 01) es (23), Perez r (22), Gamberini dh (14), Deotto ed (04), Agretti 3b (14), Dreni (Monti 01) 2b (13).

Bologna: 210 202 3 = 10 bv 14 e 1 San marino: 000 001 3 = 4 bv 9 e 0

Lanciatori: Crepaldi (W) rl 4, bvc 3, bb 1, so 2, pgl 0; Bassani (S) rl 3, bvc 6, bb 1, so 2, pgl 2; Di Raffaele (L) rl 2, bvc 5, bb 2, so 2, pgl 3; Garbella (r) rl 1.2, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 2; Peluso (r) rl 1.2, bvc 2, bb 3, so 5, pgl 2; Tognacci (f) rl 1.2, bvc 4, bb 2, so 5, pgl 3.

Note: fuoricampo di Dobboletta (1p. al 1°), Agretti (1p. al 2°) e Gamberini (2p. al 6°); doppi di Helder, Albert e Perez.

Non c’è stata storia, dal primo all’ultimo uomo nel box. Bologna apre col fuoricampo da leadoff di Dobboletta e prosegue legnando tutti i lanciatori proposti dai campioni d’Italia. Il 10-4 col quale i felsinei sbancano Serravalle è chiaro e limpido, senza attenuanti. Per una volta nelle partite degli uomini di Doriano Bindi arriva il "no contest" per gli avversari: del tutto inusuale, almeno di recente. San Marino prova a impensierire Crepaldi al 2°, ma Rosales batte in doppio gioco con uomini agli angoli. Per il resto è dominio bolognese, con punti che arrivano con costanza inning dopo inning. Al 1°, dopo il vantaggio di Dobboletta, sono i doppi di Albert e Perez a raddoppiare. Poi al 2° ecco il 3-0 con un altro solo-homer, quello dell’ottavo del lineup, Agretti. Non solo, perché al 4° ecco che arrivano altri due punti per il 5-0 fortitudino generati con meno potenza ma uguale efficacia (tre singoli e due basi ball) e al 6° un altro fuoricampo, di Gamberini, per il 7-0. La partita prende una via chiara, soprattutto considerando i sette inning di questa poule scudetto. San Marino trova modo di segnare su un calo di Bassani, salito sul monte per Crepaldi, ma avrebbe potuto fare di più, invece con basi piene e zero out arriva solo la valida di Celli per l’1-7 al 6°. In chiusura di match ospiti avanti anche 10-1 prima del definitivo 10-4 coi tre punti sammarinesi nella parte bassa del 7°.

Brutta serata per il parco lanciatori italiano di San Marino. In battuta qualche squillo con menzione d’onore per Lorenzo Di Fabio, autore di un pregevole 33 con la consueta valida "di gambe". Dopo gara2, giocatasi ieri sera al "Gianni Falchi" di Bologna, la serie stasera torna a Serravalle per la terza partita. Playball alle 20.