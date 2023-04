Serata di Coppa Emilia

Tempo di Coppa Emilia per i ragazzi Under 19 del Calcio a cinque Rimini che questa sera (calcio d’inizio alle 20.15) al Flaminio aspetteranno l’Olimpia Regium. Terza giornata della fase a gironi di coppa nella quale a osservare il proprio turno di riposo sarà la San Marino Academy. E quella di questa sera in riviera sarà una gara determinante per il futuro dei biancorossi in coppa. Biancorossi che hanno tutta l’intenzione di conquistare il primo posto nel girone per poi prepararsi al meglio al prossimo turno. Infatti, alla prima giornata il Calcio a cinque Rimini ha vinto il derby con l’Academy riposando poi nel turno successivo. Nel quale la squadra sammarinese ha battuto di misura l’Olimpia Regium. Ora i biancorossi hanno l’opportunità di staccare in classifica i vicini di casa issandosi in vetta al gruppo 3.