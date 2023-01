Sereni ai saluti: destinazione Fiorenzuola

di Donatella Filippi

I fari sono puntati sull’Olbia alla quale domenica il Rimini andrà a fare visita ma, come è normale che sia, è il mercato a catalizzare l’attenzione dei tifosi. Negli ultimi dieci giorni di trattative invernali sono tanti i club che proveranno a spingere sull’acceleratore. E tra questi, c’è da scommetterci, ci sarà anche il Rimini. Iniziano, seguendo i rumors di mercato, con un’uscita. Marcello Sereni, infatti, pare proprio avere la valigia pronta. Senza percorrere molti chilometri dalla Romagna. L’esterno sembra infatti destinato al Fiorenzuola. Nei prossimi giorni i biancorossi potranno chiudere il trasferimento. Un addio che, oggettivamente, era nell’aria da settimane. L’ex Ancona a Rimini non ha mai trovato, dalla scorsa estate a oggi, la propria dimensione negli ‘ingranaggi’ di Marco Gaburro. Appena tredici presenze e anche un solo gol per un giocatore arrivato in Romagna con quel delizioso bagaglio di 11 reti realizzate la passata stagione nelle Marche. Insomma, un addio annunciato. Meno il nome della squadra dove probabilmente l’esterno andrà a giocare il girone di ritorno. Praticamente una diretta concorrente del Rimini per la zona playoff. A un’uscita potrebbe corrispondere un’entrata. E, allora, il direttore sportivo Andrea Maniero, con l’attacco pieno zeppo di pedine, potrebbe decidere di andare a infoltire il centrocampo. Gli occhi sono puntati sull’ex biancorosso Mattia Cozzari. Bolognese di Bentivoglio, classe ’99, a Rimini ha messo piede nella stagione 2019-2020, giovanissimo, ma senza mai apparire in quel campionato di Lega Pro. Gli occhi su Cozzari, ora al Mantova, li ha messi anche la Pro Patria.

Giudice sportivo. Per i novanta minuti di domenica contro il Rimini l’Olbia dovrà fare a meno dei centrocampisti Roberto Biancu e Luca La Rosa, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo. Tra i calciatori, dopo la terza giornata del girone di ritorno una giornata di stop a Prezioso e Gatto dell’Ancona, Parodi e Scorza della Fermana, Bozhanaj e Schiavi della Carrarese, Corazza del Cesena, Zanon dell’Imolese, Somma della Recanatese, Regoli del San Donato Tavarnelle e Zoia della Vis Pesaro. Tra gli allenatori un turno di squalifica a Giuseppe Anastasi dell’Imolese e Oscar Brevi della Vis Pesaro. Poi le ammende. Ben 1.200 euro di multa per la Torres e 500 per il Pontedera.