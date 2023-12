Serie B femminile. L’Academy si spinge fino a Cuneo per lasciarsi alle spalle la Freedom

L’impegno di congedo dal 2023 coincide, per la San Marino Academy, con una delle trasferte più lunghe dell’anno. Il gruppo biancazzurro si spingerà fino a Cuneo per la sfida dell’11esima giornata, vero e proprio spareggio per concedersi una sosta di Natale un po’ più serena, vale a dire qualche passo sopra la zona rossa del raggruppamento. Attualmente, infatti, la San Marino Academy è terz’ultima a pari punti con la Freedom. E proprrio la Freedom sarà l’avversario di oggi. Un match da non sbagliare e questo mister Venturi e le sue ragazze lo sanno benissimo. Si gioca all’ora di pranzo (calcio d’inizio alle 13) allo stadio Fratelli Paschiero.

Serie B femminile (11ª giornata): Arezzo-Res Roma, Cesena-Genoa, Freedom-San Marino Academy, Hellas Verona-Brescia, Lazio-Pavia, Parma-Tavagnacco, Ravenna-Chievo, Ternana-Bologna.

Classifica: Ternana, Lazio 27; Parma, Cesena 25; Genoa 21; Hellas Verona 19; Brescia 14; Chievo 13; Pavia 12; Bologna, Res Roma 11; Arezzo 8; San Marino Academy, Freedom 6; Tavagnacco 4; Ravenna 1.