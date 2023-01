Serie B femminile

Via alla Poule Promozione, nel campionato di basket B femminile, con l’Happy RenAuto che farà il suo debutto stasera, alle 20.30, sulle tavole amiche della palestra Carim (arbitrano Meli e Mazza). L’avversaria, la Scuola Basket Samoggia di Anzola, è ben conosciuta, poiché è stata già affrontata due volte nella prima fase. Due precedenti amari per le giocatrici riminesi, anche se i risicatissimi scarti (-2 in terra emiliana il 16 ottobre, -3 in riva all’Adriatico lo scorso 3 dicembre) possono incoraggiare un cauto ottimismo. "Nella prima partita ci facemmo rimontare nel finale, mentre il ritorno fu punto a punto", ricorda l’allenatore dell’Happy, Andrea Maghelli, che deve ancora fare i conti con un’infermeria che non ne vuole sapere di svuotarsi. Pignieri infatti è sempre out, così come andranno valutate all’ultimo momento Novelli e Mecozzi, mentre Noemi Duca ha qualche chances in più di poter scendere in campo. "La situazione è questa... – sospira il ‘Mago’ –. Sarà dura, però ci proviamo. Assolutamente".