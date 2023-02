Serie C, 14 gol in due stagioni

Undici gol alla sua prima stagione al Rimini nelle 32 volte in cui in campionato indossò la maglia a scacchi. Tre la stagione successiva, ma con 19 presenze. I gol del bomber Castagner chi frequenta il ‘Romeo Neri’ da più di qualche stagione, se li ricorda benissimo. Dal 1967 al 1969. Così, in riviera la notizia della morte dell’ex allenatore umbro ha riportato alla memoria momenti di un calcio biancorosso che non c’è più. E di un attaccante elegante, di un certo stile che tutti a Rimini ricordano con grande affetto.