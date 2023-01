Serie C Silver

Scende nelle Marche, l’Ap Titano, in quest’ultimo sabato di gennaio. L’appuntamento è per le 18.30 al PalaBasket di Ascoli Piceno, ‘casa’ di una squadra che fin qui ha raccolto poco in questo girone di C Silver gestito dal comitato Fip dell’Umbria (3-12 l’arido record degli ascolani, che si specchiano in una striscia negativa aperta che ha toccato quota 5). Viaggia a ben altra andatura l’albiceleste, che nell’ultimo turno è però inciampata allo Sport Domus contro Urbania (10-5 il bilancio per il gruppo allenato da Stefano Rossini). Una formazione, quella del Piceno, alquanto multietnica, poiché nel roster ci sono pure giocatori provenienti da Lettonia e Argentina. A parte qualche acciacco tra i più maturi, l’organico dell’Ap Titano non lamenta alcun tipo di defezione, con coach Rossini che potrà pure riabbracciare la guardia Riccardi. Nel confronto d’andata, disputato lo scorso 8 ottobre, comoda affermazione per i sammarinesi, che la spuntarono con un chiaro 65-50, centrando così il primo successo stagionale.