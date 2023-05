Porte aperte al ‘Nicoletti’ domani per l’ultima gara dello United Riccione. In Romagna arriva il Mezzolara e i biancazzurri, senza più ambizioni di classifica, hanno comunque tutta l’intenzione di tornare a riprendersi quella vittoria che manca da troppo tempo. L’occasione è buona per chiamare a raccolta i tifosi e per questo il club del presidente Cassese ha deciso che il match dell’ultima giornata di campionato sarà ad ingresso gratuito. Le designazioni del girone D: Aglianese-Giana Erminio (Piccolo di Pordenone), Correggese-Pistoiese (Saugo di Bassano del Grappa), Corticella-Carpi (Tropiano di Bari), Crema-Forlì (Monesi di Crotone), Fanfulla-Bagnolese (Zago di Conegliano), Ravenna-Lentigione (Virgilio di Agrigento), Real Forte Querceta-Sant’Angelo (Angelillo di Nola), Sammaurese-Salsomaggiore (Meta di Vicenza), Scandicci-Prato (Striamo di Salerno), United Riccione-Mezzolara (Schifone di Taranto).