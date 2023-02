Stella Rimini

79

Sb Reggio Emilia

77

STELLA RIMINI: Pulvirenti 17, Fornaciari 17, Naccari 14, Gori 17, Serpieri 9; Nuvoli 3, Baffoni, Bartoli, Mancini 2, Colella ne, Marzaloni ne. All.: Casoli.

SCUOLA BASKET REGGIO: Mbaye, Codeluppi 11, Della Mora 15, Sow 5, Alfano 9, La Rocca 8, Caldarola 4, Monticelli 8, Gabbi 15, Castagnetti 2, Generali ne. All.: Croci.

Arbitri: Rossi e Schiavi.

Parziali: 22-14, 32-31, 54-49, 67-67.

Deve fare gli ‘straordinari’, la Stella, ma alla fine riesce a stringere nel pugno quel benedetto referto rosa. Reggio cade all’overtime e per la squadra riminese questo è il secondo successo di fila nella poule salvezza di basket D. Un giocatore su tutti, tra gli ‘indigeni’: Davide Pulvirenti. Il maturo play-guardia, 40 anni, è il mattatore assoluto nel supplementare, per lui la bellezza di 10 punti sui 12 totali messi a segno in quei 5’ decisivi. Già sul finire del regolamentare, sul -2, Pulvirenti aveva provato a chiuderla con una tripla che però non entrava: prezioso rimbalzo offensivo di Serpieri, poi convertito, che valeva appunto l’overtime.