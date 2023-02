Villanova Tigers

84

Audace Bologna

87

FAST COFFEE TIGERS: Mazzotti 11, Zannoni 35, Polverelli 9, A. Buo, Bollini 4, T. Guiducci, Fe. Guiducci, S. Buo 3, Campidelli, Rossi 1, Bomba 21. All.: Amadori.

AUDACE BOLOGNA: Rosa 7, Bernardi 3, Galndolfi 13, Ponteduro 4, Albertazzi 16, Antola 2, Marzioni 9, Buriani 13, Valenti 13, Parchi 7. All.: Rizzi.

Arbitri: Turrini e Cascioli.

Parziali: 28-26, 46-46, 76-56.

Si stoppa a 9, tra regular season e poule promozione, la striscia positiva dei Villanova Tigers in serie D. Ed è una fermata brusca, per lo meno a dar retta a quello che ci stava raccontando il campo. Sì, perché dopo due quarti in equilibrio, nel terzo periodo le ‘tigri’ strappano, mettendo a segno un prolungato break di 30-10, per un rassicurante +20 alla penultima sirena. A quel punto nessuno avrebbe potuto immaginare un epilogo del genere, con l’Audace che ripagava con la stessa moneta i rivali nei 10’ finali. Anzi, la spallata era ancor più robusta, un 8-31 che rivoltava il match come un calzino, rendendo inutile pure la bomba dell’aggancio di Zannoni a -14’’.