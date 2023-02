Vogliono immediatamente dimenticare l’ultimo stop le ragazze della San Marino Academy, ma oggi in casa della capolista Pero non avranno un compito facile. Dieci i punti che dividono le due squadre in classifica con le lombarde che non possono permettersi passi falsi, tallonate da Mediterranea, L84 e Jasnagora. Insomma, là davanti c’è una bella concorrenza e nel gruppo delle big del girone, magari proprio da oggi, ha la possibilità di candidarsi anche la squadra della Repubblica. Vale la pena di provarci.

Futsal A2 femminile Girone A (16ª giornata): Bagnolo-Jasnagora, Cus Cagliari-Cus Milano, L84-Santu Predu, Polisportiva 1980-Hurricane, Pero-San Marino Academy, Corticella-Infinity. A riposo il Mediterranea.

Classifica: Pero 33; Mediterranea 32; L84 31; Jasnagora 27; Infinity 24; Polisportiva 1980, San

Marino Academy 23; Corticella

14; Hurricane, Cus Milano 13; Cus Cagliari 7; Santu Predu, Bagnolo 6.