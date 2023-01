"Serviranno idee chiare e concentrazione"

Non ci sarà Saber squalificato, ma nemmeno l’ex di turno Albertini influenzato e Udoh acciaccato. Questo è quello che manca a Mimmo Toscano per il derby di oggi contro il Rimini. Quello che non manca è la voglia di vincere, a sentire l’allenatore del Cesena. "Servono idee chiare e tanta concentrazione. Questo derby è importante per noi e per la nostra gente – dice Toscano alla vigilia – Sappiamo quanto ci tengano i nostri tifosi a battere il Rimini. All’andata ci siamo riusciti, dobbiamo farcela anche oggi. In questi match i valori si azzerano e chi ci arriva meglio di testa, di cuore e di gambe ha grandi vantaggi". Derby che arriva dopo la lunga sosta natalizia. "Ho visto i ragazzi sul pezzo, come se non ci fosse stata la sosta". In casa Cesena c’è anche la consapevolezza di non poter lasciare sfuggire la capolista Reggiana, squadra non spettacolare ma che sin qui ha dimostrato di avere più continuità di tutti. "La determinazione e la forza mentale alla fine portano quei tre o quattro punti che oggi sarebbero serviti. A Fermo o a Lucca anche in giornata negativa una squadra tosta riesce a non perdere – ammonisce l’allenatore dei bianconeri – La partita di Carrara è la foto perfetta di questo girone, abbiamo lasciato punti che avrebbero fatto comodo. Però quello è il passato, ora guardiamo avanti cercando di evitare certi errori". Inutile concentrarsi troppo su quanto accaduto all’andata. Vinse il Cesena al ‘Neri’. Ma era soltanto la seconda gara di campionato. Oggi al ‘Manuzzi’ ci sarà un Cesena diverso, ma sicuramente anche un Rimini tanto diverso da quello di tre mesi fa. "È un altro mondo a prescindere dalla classifica – sottolinea mister Toscano – Noi da allora siamo cresciuti tanto, siamo stati anche primi in classifica. Oggi ci aspetta una partita difficile, vogliamo dare ai nostri tifosi una grande soddisfazione". Senza dimenticare che questo è anche periodo di mercato. Mercato dal quale è vietato farsi distrarre. "Questo mese abbiamo match importanti e nessuno può permettersi di farsi condizionare dal mercato. – Guardiamo in casa nostra, Reggiana ed Entella hanno già comprato, segno che ne avevano l’esigenza". Il suo Cesena, evidentemente no.