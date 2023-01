"Serviranno occhi aperti e concretezza"

"Il Rimini è una squadra con un valore importante, al di là del periodo che sta attraversando". Non si fida Ivan Maraia del digiuno biancorossi del girone di ritorno. Il tecnico della Lucchese, alla vigilia del match del ‘Neri’, guarda negli occhi i prossimi avversari. "Il Rimini ha ottenuto un pari domenica scorsa ad Olbia ed è reduce da tre sconfitte consecutive, questo ci fa capire quanto questo campionato sia complicato – dice – Anche squadre del valore del Rimini possono attraversare momenti difficili. Come dimostrato dal Fiorenzuola, il dato sui risultati negativi significa poco. Il valore delle squadre rimane, le partite come sappiamo sono decise spesso da episodi che magari in un certo periodo della stagione possono andare male. Sarà una partita difficile. Noi dobbiamo cercare di sfruttare le nostre occasioni. Ci saranno sicuramente occasioni, noi dobbiamo essere bravi a concretizzarle. Dobbiamo essere bravi anche a limitare la loro fase offensiva perché il Rimini in attacco ha molta qualità". Insomma, occhi aperti e concretezza. E un terreno, quello del ‘Romeo Neri’ che potrebbe essere amico considerando che i toscani, ogni giorno, si allenano proprio su un sintetico. "Per le nostre caratteristiche tecniche e fisiche questo può essere un piccolo vantaggio che però dobbiamo sfruttare – sottolinea l’allenatore rossonero – Con l’Entella, per esempio, la nostra rapidità venne fuori e mise in difficoltà gli avversari. Però ripeto, servirà la solita attenzione". Coraggio ed equilibrio è quanto cerca il Rimini, ma anche la Lucchese. "Non sempre è facile riuscire ad avere coraggio, dobbiamo fare i conti con le partite. Non è facile riuscire ad avere un atteggiamento più offensivo e rimanere con i giusti equilibri. Per mantenere un buon equilibrio serve avere una buona condizione fisica e noi, soprattutto nella zona nevralgica del campo, non siamo tutti al 100%. Quando parlo di coraggio – sottolinea mister Maraia – mi riferisco soprattutto a quei giocatori nel reparto offensivo che devono avere un pochettino più di cattiveria e di coraggio nel trovarsi in zone più pericolose e andare a concretizzare. Però dobbiamo stare attenti a non perdere l’equilibrio".