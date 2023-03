Sette acuti delle biancazzurre e secondo posto in solitaria

Sette volte Riccione nell’ultima giornata della seconda fase del campionato Under 17 regionale. Le biancazzurre della Femminile non hanno letteralmente lasciato scampo al Modena in Emilia (7-1) portandosi così a quota 15 in classifica, staccate di tre lunghezze dal Parma primo della classe. A decidere il match contro il fanalino di coda sono stati i gol messi a segno da Chiodi, Rossi, Buldrini Pasquini, Iorio (doppietta per lei), Saraniti e Casavola. A nulla è servito il gol modenese realizzato da Bernardi con le emiliane che restano, così, inchiodate a quota zero in classifica.

Under 17 regionali seconda fase (7ª giornata): Ravenna-Spal 1-1, Modena-Femminile Riccione 1-7, Reggiana-Parma 1-2. È rimasto a riposo il Bologna.

Classifica: Parma 18; Femminile Riccione 15; Bologna 12; Reggiana 9; Spal 4; Ravenna 1; Modena 0.