Settimana transalpina per un fischietto del Titano

Settimana transalpina, l’ultima del mese di marzo, per Stefano Podeschi. L’ex internazionale sammarinese è stato infatti designato in qualità di Uefa Referee observer per la fase elite delle qualificazioni agli Europei Under 19. Il gruppo 1 si è svolto in Francia, tra gli impianti di Saran ed Orléans, dal 22 al 28 marzo.

A strappare l’unico posto per la fase finale di Malta è stata la Norvegia, capace di imporsi in tutte e tre le sfide con Romania, Irlanda del Nord e ovviamente Francia. Scontro diretto che Podeschi ha seguito ad Orléans, dopo l’impegno iniziale in Norvegia-Romania in cui ha svolto anche le incombenze proprie del delegato Uega. Cosa che si è ripetuta anche nella sfida conclusiva di Saran, in cui gli scandinavi hanno certificato il primato nel raggruppamento grazie al 5-2 sull’Irlanda del Nord.