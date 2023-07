Settimo posto per Verbena "Emozioni indescrivibili"

Settima, tra le migliori del mondo e con une bellissima figura anche nella finale. Sono Mondiali di livello eccellente per la sammarinese Jasmine Verbena, che nel nuoto artistico, programma ’solo libero’, compete ad alto livello anche nell’ultimo atto. Dopo l’ottima fase di qualificazione, col punteggio che l’aveva messa in quinta posizione, per Verbena era scattata la possibilità di disputare una finale ambita ma niente affatto certa alla vigilia. Un accesso all’ultimo atto della competizione che riempiva già d’orgoglio l’atleta, che in ogni caso non ha mollato ed è rimasta su buoni livelli. Verbena è arrivata settima col punteggio di 186.4918, a un soffio dal sesto posto della coreana Yoonseo Hur, che ha terminato con 186.6167 punti. Oro all’inarrivabile giapponese Yukiko Inui con 254.6062, argento per l’austriaca Vasiliki Alexandri (229.3251), e bronzo per la britannica Kate Shortman (219.9542).

"Le emozioni che ho provato sono indescrivibili – commenta l’atleta – È stato un onore rappresentare la mia Nazione e portarla in finale ad un Mondiale. Mi porterò questa giornata nel cuore. Per quanto riguarda la gara in sé non posso che essere soddisfatta, sono riuscita anche questa volta a finire l’esercizio senza errori e mi sono goduta il momento dall’inizio alla fine, è stato bellissimo". Già lo scorso anno, con il 13esimo posto ai Mondiali a Budapest, la Verbena aveva accarezzato il sogno di una finale iridata che questa volta è diventata realtà. Con un eccellente settimo posto.

Loriano Zannoni