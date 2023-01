Sfida nella sfida: piace il centravanti Sylla

All’andata al ‘Romeo Neri’ finì con un perentorio 3-0 per il Rimini, trascinato da un super Santini. Ma l’Alessandria di oggi non è più quella di allora, giovane e impaurita. Basta chiedere alla Carrarese che i grigi hanno appena battuto a domicilio. Ma anche il Gubbio qualche settimana fa è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Insomma, non esattamente le ultime arrivate nel girone B. Nel girone di ritorno l’Alessandria, a differenza dei romagnoli, è partita con il piede sull’acceleratore vincendo sempre al Moccagatta e, storia recente, infilando anche una importante vittoria esterna. Insomma, la squadra di Fabio Rebuffi è di quelle, in questo momento da prendere con le molle. Soprattutto ora che, per la prima volta in questa stagione, si trova fuori dalla zona playout. "Significa solo che dobbiamo continuare a lavorare tanto – si limita a dire l’allenatore dei piemontesi, tanto per tenere tutti con i piedi per terra – senza mollare mai, perché ogni partita è una battaglia. Potremo anche non essere belli, ma dobbiamo salvarci e possiamo farlo tutti insieme. Il gruppo ha fatto e farà la differenza e se l’approccio sarà quello di Carrara potremo arrivare all’obiettivo". Cercando di non badare agli spifferi di mercato. Uno accomuna anche le due prossime avversarie. Infatti, alla dirigenza riminese sembra non dispiacere affatto l’attaccante dei grigi, arrivato in Piemonte la scorsa estate in prestito dal Pordenone, Youssouph Cheikh Sylla. Dieci presenze e un gol per lui in questa stagione, dopo aver assaggiato (14 presenze) la serie B in quella passata, proprio con il Pordenone. Ma quello di Sylla è solo uno dei nomi sulla lista del direttore sportivo Andrea Maniero che ha ancora qualche ora di tempo per mettere a segno i due colpi di mercato che chiudano le trattative invernali. Perché, infatti, oltre a un attaccante (e questo potrebbe anche prevedere la partenza di Mencagli) la dirigenza riminese è anche a caccia di un centrocampista centrale. Tutto da risolvere in poche ore, a Milano, dove oggi si chiuderanno i giochi. Maniero non sarà ad Alessandria. Il mercato chiama e il Rimini ha bisogno di rispondere per chiudere la stagione rimettendosi in sesto.