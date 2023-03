Sgambata in famiglia sul sintetico del ‘Neri’

Ripresa senza intoppi ieri al ‘Romeo Neri’. Infermeria che non lancia segnali d’allarme in casa Rimini pensando ai novanta minuti di domenica in casa della Carrarese (inizio alle 14.30). Gara non semplice, lo sanno perfettamente i biancorossi. Perché i toscani sono tornati a vivere un momento d’oro, dopo le difficoltà della prima parte del girone di ritorno. Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Roba da prime della classe. Un cammino quasi perfetto che ha permesso ai toscani di issarsi nuovamente al quarto posto della classifica, a sole quattro lunghezze da quell’Ancona che, invece, ha iniziato nuovamente a perdere qualche colpo. Insomma, numeri alla mano la Carrarese sarà una squadra difficile da battere, ma il Rimini ha tutta l’intenzione di provarci, seppur orfana del bomber Santini che ha rimediato due giornate di squalifica, dopo l’espulsione di Fermo. Oggi Marco Gaburro ha programmato per i suoi, dopo la doppia seduta di allenamento di ieri, una sgambata in famiglia. Tanto per tenere i muscoli in movimento. Poi domani la consueta seduta pomeridiana e sabato mattina quella di rifinitura, prima della partenza per la Toscana.