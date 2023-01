Shpendi in giornata di grazia, il Cesena vola

PONTEDERA

0

CESENA

3

PONTEDERA (3-5-2): Stancampiano; Marcandalli, Espeche, Martinelli (18′ st Bonfanti); Peretta, Guidi (18′ st Benedetti), Ladinetti (36′ st Ianesi), Catanese, Aurelio (26′ st Somma); Nicastro, Cioffi (26′ st Mutton). A disp.: Vivoli, Tonelli, Shiba, Di Bella, Tripoli, Izzillo, De Ioannon, Markosian, Fantacci. All.: Canzi.

CESENA (3-4-1-2): Lewis; Silvestri, Prestia, Mercadante; Adamo, Bianchi, De Rose (18′ st Brambilla), Mustacchio (18′ st Calderoni); Saber (27′ st Chiarello); S. Shpendi (32′ st C. Shpendi), Corazza (32′ st Udoh). A disp.: Tozzo, Pollini, Celiento, Pieraccini, Bumbu, Albertini, Ferrante. All.: Toscano.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Reti: 23′ pt e 10′ st S.Shpendi, 21′ st Calderoni.

Note – Spettatori 900 circa. Pomeriggio ventoso. Angoli 6-0 per il Pontedera. Ammoniti: Ladinetti, Martinelli, Guidi, Nicastro, De Rose, Brambilla.

PONTEDERA (Pisa)

Un gol nel primo tempo, due nella ripresa. Così, il Cesena si è preso tutto, e anche piuttosto nettamente, sul campo del Pontedera evitando di fare scappatre la capolista Reggiana. I bianconeri in toscana la sbloccano dopo appena 23 minuti grazie al tap in di Stiven Sphendi. Sphendi che si ripete dopo dieci minuti della ripresa, duettando con Corazza prima di spedire il pallone alle spalle di Stancapiano. A chiudere il conto, poi, esattamente undici minuti dopo ci pensa Calderoni. Tre punti pesantissimi da riportare in Romagna.