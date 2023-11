Si colorano di biancorosso i novanta minuti in Repubblica

Dice Rimini il derby con la San Marino Academy nel campionato Under 15 Serie C (2-1, a segno Odino e Frati, Frati per i titani).

San Marino Academy: Bucci, Battazza, Valentini, Tombini, Stefani, Giuccioli, Cika, Cervellini (26’ st Forte), Raschi (17’ st Carloni), Gheno (1’ st Zavoli), Ciacci (35’ st Berardi). A disp.: Frisoni, Balsinelli, Guidi, Amoretti, Pala. All.: Magnani.

Rimini: Savoretti, Ciaroni (28’ st Biagioni), Odino, Vichi A., Arseni, Sammaritani, Vichi G. (10’ st Amantini), Fulvi, Illuzzi (28’ st Paganini), Pensalfini (28’ st Celli), Frati F. A disp.: Mugellesi, Pedrelli, Mambelli, Bartolucci, Giovagnoli. All.: Berretta.

Under 15 Serie C. Girone B (8ª giornata): San Marino Academy-Rimini 1-2, Arzignano Valchiampo-Lumezzane 2-7, Fiorenzuola-Spal 2-3, Mantoga-Legnago 3-5, Virtus Verona-Padova 1-2, Albinoleffe-Trento 1-0, Cesena-Vicenza 2-1. A riposo la Triestina.

Classifica: Padova 20; Albinoleffe 17; Vicenza 16; Rimini, Spal 14; Virtus Verona, Cesena 13; Trento 12; Lumezzane, Legnago 11; Mantova 6; Arzignano Valchiampo 5; Fiorenzuola 3; San Marino Academy 2; Triestina 1.