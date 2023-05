Si parte alle 18: l’Ancona ospita la Lucchese

Tre gare nel girone A, tre nel gruppo B e tre nel girone C. Nove match, 18 squadre in campo per cercare di raggiungere il secondo turno. Scattano oggi gli spareggi per salire in serie B. Il cammino sarà lunghissimo e, alla fine, soltanto una, andrà a fare compagnia a Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro già promosse in cadetteria. Un unico match al pomeriggio, esattamente alle ore 18, quello che si giocherà nelle Marche tra Ancona e Lucchese. Alle 20 è prevista Renate - Arzignano Valchiamo, mentre alle 20.30 scatteranno Virtus Verona - Novara, Padova - Pergolettese, Gubbio-Recanatese, Monopoli -Latina, Audace Cerignola-Juve Stabia e Picerno-Potenza. Un solo match in programma alle 20.45 a chiudere le gare di giornata, quello tra Pontedera e Rimini che si giocherà allo stadio Mannucci. Ci si giocherà in novanta minuti.