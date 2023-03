Si rivede la Virtus Romagna A Chieti tre punti per la continuità

Dopo il turno di riposo la Virtus Romagna oggi (calcio d’inizio alle 16) si rimette a caccia dei tre punti sul campo del Lux Chieti. L’obiettivo è la vittoria per dare continuità al percorso stabilito nelle ultime giornate dove le romagnole hanno recuperato posizioni e morale. "Torniamo in campo dopo la pausa e dobbiamo ritrovare lo splendido futsal che stavamo giocando – dice la coach Imbriani – Sono rimaste 7 gare e la classifica in alto è corta, non possiamo permetterci di perdere la scia di chi ci precede".

Futsal A2 femminile. Girone A (20ª giornata): Atletico Chiaravalle-Santa Maria Apparente, Futsal Perugia-Pucetta, Lux Chieti-Virtus Romagna, Progetto Sarno-Napoli, Sidicina Cremisi-Futsal Prandone. A riposo Salernitana e Atletico Foligno.

Classifica: Atletico Foligno 37; Napoli 36; Atletico Chiaravalle 35; Pucetta 33; Futsal Perugia 32; Virtus Romagna 28; Futsal Prandone 23; Santa Maria Apparente 17; Lux Chieti 13; Salernitana 12; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi 0.