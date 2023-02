Si torna al ‘Neri’, scatta la prevendita

La prima vittoria del 2023 e del girone di ritorno ha rianimato il Rimini, ma anche i tifosi riminesi. Sabato la squadra di Gaburro torna di scena al ‘Romeo Neri’ per il match di cartello contro il Gubbio (calcio d’inizio alle 17.30) e i tifosi biancorossi già possono accaparrarsi i biglietti d’ingresso allo stadio. Tagliandi che si possono acquistare allo store del Rimini al ‘Neri oggi e domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Ma anche sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30. Poi saranno disponibili al botteghino, dalle 16 alle 17.45 prima dell’inizio del match. Come sempre i biglietti sono disponibili anche nei rivenditori autorizzati. A Rimini alla tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini, alla tabaccheria Romani e al Millenium bar tabaccheria. A Santarcangelo alla tabaccheria della Piazza. A San Marino al free shop del centro commerciale Atlante di Dogana, mentre a Cattolica alla caffetteria Mazzini. La vendita è aperta anche on line sui siti www.riminifc.it e www.vivaticket.com.