"Siamo poco lucidi nei momenti che contano"

Sconsolato, Mattia Ferrari, nel dopopartita di Cividale. "Manca la lira per fare il milione – dice il coach di Rbr –. Giochiamo molto meglio rispetto a inizio anno, ma manca sempre quella lira. Ancora una volta finiamo la partita prendendo molti più rimbalzi degli avversari, tirando 15 volte in più dal campo con una profusione di energia indiscutibile. Però, come altre volte, nei momenti che contano non siamo stati lucidi e pragmatici. Se avessimo continuato a fare le cose che si sono viste per 35 minuti l’avremmo portata a casa. Invece nel finale siamo tornati a mietere errori, merito anche della difesa di Cividale". A livello di gioco poche recriminazioni. "Giochiamo spesso meglio dei nostri avversari, poi arriviamo in fondo e non riusciamo a incassare il dovuto, quanto abbiamo costruito. Questo è brutto e spiacevole. Manca un pizzico di lucidità, un passettino finale per riuscire a chiudere il cerchio. Lo dice il campo, lo dicono i dati e le partite che stiamo giocando".