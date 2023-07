Softball Piranhas, si chiude senza vincitori il primo weekend di partite con la Fiorentina

Finisce in parità, il primo dei due weekend di scontri diretti tra Piranhas Valmarecchia e Fiorentina in questo girone D della Serie B di softball. La doppia sfida, giocatasi in questa occasione al campo di Villa Verucchio, ha visto la squadra locale andare ko nella prima partita col punteggio di 2-9 e poi rifarsi in quella successiva per 11-4. Da non sottovalutare la differenza punti, identica in entrambe le partite, perché tra una settimana potrebbe essere davvero il caso di cominciare a tirar fuori la calcolatrice per complicati calcoli matematici. Questo perché la situazione di classifica, al momento, appare ingarbugliata. La principale beneficiaria del pari tra toscane e romagnole di questa settimana, infatti, è Chieti, che grazie alla doppietta con Grosseto (11-1 e 9-2) chiude la sua regular season con 16 vinte e 4 perse. Fiorentina e Piranhas salgono entrambe a 15-3, con la logica conseguenza che un ulteriore pari nelle due sfide di recupero porterebbe alla parità a tre in testa. A quel punto, via ai calcoli sul quoziente. La prima accede ai playoff per la A2. A Firenze si gioca domenica dalle 11. Classifica: Chieti 16-4, Piranhas e Fiorentina 15-3, Anzio 5-15, Roma 4-16, Grosseto 3-17.