Solo il Fiorenzuola peggio del Rimini nel ritorno

di Donatella Filippi

Reggiana, Entella e Cesena hanno fatto e stanno facendo un campionato a parte. Per tutte le altre girone d’andata e girone di ritorno non sembrano nemmeno lontani parenti. Cosa, numeri alla mano, che vale soprattutto per il Rimini di Marco Gaburro. Ventidue punti raccolti nelle prima 14 giornate di campionato, solo 12 nello stesso identico numero di giornate al ritorno. Peggio ha fatto solo il Fiorenzuola che è riuscito nell’impresa di passare dai 24 punti dell’andata agli appena 6 raccolti nel ritorno. Così, se guardassimo solo la speciale classifica dopo il giro di boa si vedono cose che qualche mese prima non si sarebbero neppure potute minimamente immaginare. Perché alle spalle delle tre di testa che sempre lassù sono state, o quasi, anche se un bel po’ indietro regna la Recanatese con i suoi 23 punti raccolti in 14 gare (14 nello stesso numero di partite all’andata). E tra le prime dieci ci sono anche Olbia, Fermana e Vis Pesaro. In piena zona retrocessione, neanche a dirlo, il Rimini che ancora si starebbe giocando la salvezza. Numeri che lasciano il tempo che trovano perché, per fortuna, girone d’andata e di ritorno non vivono singolarmente di vita propria.

Ma sicuramente rendono l’idea di quante difficoltà abbiano avuto i biancorossi nella seconda parte di campionato. E quanto non siano gli unici. Perché peggio al ritorno, rispetto all’andata, oltre al Fiorenzuola, ha sicuramente fatto anche il Gubbio (da 26 punti a 13), ma più in generale anche tutte le altre in zona playoff, Carrarese (da 25 a 22) e Ancona (da 24 a 21) comprese. Così, già detto della Recanatese, alla Fermana sono bastati 19 punti per issarsi verso la zona playoff. Ora di quei punti a disposizione ne restano 15 e saranno pesanti per tutti, ognuno a caccia dei propri obiettivi da raggiungere. Il Rimini che al termine del girone d’andata ha girato a quota 31, paradossalmente ha ancora tutto il tempo di avvicinarsi a quella cifra. Anche se l’impresa sembra ardua. Sicuramente ne basteranno meno per tenersi stretto un posto ai playoff.

Forse poco più della metà del bottino. Ma quei punti occorre iniziare a metterseli in tasca in fretta. Magari già a partire dai novanta minuti di cartello che la squadra di mister Gaburro domani nel tardo pomeriggio giocherà al ‘Romeo Neri’ contro la capolista Reggiana. Serve crederci. Questo sì.