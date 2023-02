Solo sconfitte, giornata nera per le formazioni di casa nostra

Battuta d’arresto per l’Under 16 serie C del Rimini uscita sconfitta dal confronto sul campo della Vis Pesaro (4-1 con gol biancorosso realizzato da Veneziano). Rimini: Ripari, Petrini, Imola (22’ st Fiordalisi), Alessi (22’ st Para), Magi, Lepri (14’ st Acunzo), Cagnoli (14’ st Morri), Jubani, Bernardi, Padroni, Brolli (14’ st Zanieri). A disp.: Cherubini, De Gaetano, Verni, Battisodo. All.: Pieri. Non è andata meglio alla San Marino Academy sul campo del Montevarchi con i biancazzurri battuti di misura dai toscani (1-0). San Marino Academy: Della Balda (55’ Cenci), Marinucci (55’ Faetanini), Forcellini, Pasolini, Marani, Battistoni, Mularoni (41’ Semperlotti), Zavoli (41’ Arcangeli), Protti, Valentini, Gostoli (70’ Gualtieri). All.: Magnani.

Under 16 serie C. Girone C (10ª giornata): Montevarchi-San Marino Academy 1-0, Vis Pesaro-Rimini 4-1, Cesena-Imolese 2-1, Ancona-Reggiana 4-0.

Classifica: Cesena 28; Ancona, Reggiana 17; Vis Pesaro 16; Montevarchi, Rimini 11; Imolese 10; San Marino Academy 3.