Solo un mese al playball San Marino coi soliti noti

Un mese esatto e sarà playball per la squadra campione d’Italia, quel San Marino che domenica 16 aprile farà il suo debutto al ‘Pilastro’ di Bologna contro gli Athletics. Poi i titani riceveranno il Padule (sabato 22), saliranno nuovamente a Bologna per incrociare il Longbridge (il 29), andranno a Poviglio, nel ‘reggiano’ (7 maggio) e infine riceveranno la visita del Macerata sabato 13. Cinque giornate, 10 partite appena per iniziare poi il campionato ‘vero’, quello che riunirà le migliore 10 squadre (ne passano due per raggruppamento, San Marino e Macerata sono le due principali indiziate nel girone A).

Si ricomincia e la formazione guidata dal riconfermato Doriano Bindi assomiglia tantissimo a quella che qualche mese fa si è cucita lo scudetto sulle casacche per la sesta volta nella sua storia (2008, 2011, 2012, 2013 e 2021 gli altri ‘sigilli’). D’altronde non c’era alcun motivo di stravolgere il roster di un gruppo vincente. Sul monte di lancio un paio di facce nuove comunque ci sono: parliamo di Nicola Garbella (in foto a sinistra), un ‘cavallo di ritorno’, e del giovane Gianluca Tognacci, prelevato dal New Rimini: a far loro spazio sono Mazzocchi e Quattrini, quest’ultimo rientrato nella sua Macerata. "L’anno scorso Quattrini ci ha aiutato parecchio – riflette Bindi –. Di Raffaele sta comunque crescendo e Garbella offre precise garanzie, così come Tognacci potrà darci una mano".

Dietro il piatto restano Lino e Pieternella, ma non Morresi, con la società che sta guardandosi attorno per trovare un terzo catcher. Tra gli interni non c’è più solamente Ustariz, mentre nel prato difenderanno sempre Celli (in foto a destra), Batista e Leonora. Una rosa di 18 giocatori, che si amplierà leggermente nella prima fase, mentre un ulteriore pitcher verrà inserito nella seconda fase del torneo. Al momento Bindi al campo si vede con appena 6 ragazzi, tutti ‘indigeni’. Gli altri faranno capolino in repubblica nella prima settimana di aprile, praticamente alla vigilia del campionato. "Nel weekend pasquale dovremmo disputare un’amichevole con i Falcons Torre Pedrera – rivela il manager dei Titani –, per il resto la prima fase ci servirà per entrare gradualmente in forma. Non dovremo però prenderle alla leggera, quelle 10 gare che si attendono", vuole tenere alta la guardia Bindi, tecnico sempre presente in tutti i successi del club sammarinese. "Gli obiettivi? Vogliamo arrivare in fondo, come sempre".

alb.cresc.