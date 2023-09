Soltanto Delcarro resta in infermeria

Tutti i biancorossi corrono verso il derby con il Cesena. O quasi. Soltanto Andrea Delcarro sarà costretto a guardare da fuori i novanta minuti di domenica al ’Manuzzi’. Ampia scelta, quindi, per mister Gabriel Raimondi che appena qualche giorno fa ha soffiato su 46 candeline e si augura che i suoi possano fargli un bel regalo con il primo successo lontano da casa. E farlo a Cesena sarebbe il massimo. Anche se sulla carta è di certo la squadra di Toscano a partire da netta favorita. I bianconeri hanno iniziato con il piede sull’acceleratore e arrivano al derby con il Rimini forti del successo infrasettimanale in un altro derby, quello con la Spal. I biancorossi, dal canto loro, hanno avuto un inizio ben più complicato. Frutto anche, e inevitabilmente, di una ’storia’ estiva decisamente diversa. Non resta che attendere e iniziare a studiare le mosse di Raimondi. Oggi seduta mattutina, proprio come domani alla vigilia del derby.