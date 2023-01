Sorridono i biancorossi, ma anche la squadra di Bonesso

Ritorno in campo con tre punti in tasca per la squadra Under 17 serie C del Rimini. I biancorossi, dopo la lunga sosta natalizia, hanno messo a segno un colpaccio sul campo della Reggiana (1-0). Decisiva la rete realizzata da Brisku. Rimini: Cerretani, Ciavatta, Bacchiocchi (22’ st Belletti), Carbonara, Brisku, Volonghi, Mini (35’ st Cesarini), Imola, Giacomini (13 st Capicchioni), Hassler, Paganini (13’ st Hamati). All.: Muratori. Bottino pieno anche per l’Academy che davanti al pubblico di casa stende la Fermana con Yazigi e Righi (2-0). Academy: J.Casadei, Pavani, Righi, Vernazzaro, Zafferani, Evaristi, Muratori (65’ Fabbri), M. Casadei (65’ Cervellini), Celli, Della Balda (85’ Grazioso), Yazici (85’ Baldani). All.: Bonesso.

Under 17 serie C Girone C (10ª giornata): Recanatese-Imolese 1-3, Reggiana-Rimini 0-1, Ancona-Cesena 0-0, San Marino Academy-Fermana 2-0, Vis Pesaro-Piacenza 0-4.

Classifica: Cesena 24; Ancona 23; Reggiana 18; Piacenza 17; Imolese 14; Rimini 13; Vis Pesaro 11; Fermana 9; Recanatese, San Marino Academy 7.