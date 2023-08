Spal, Galeotti rinnova poi va al Lumezzane

La Spal ci crede. Contratto fino al 2027 per Cesare Galeotti. L’ex numero uno del Rimini, che proprio il club ferrarese la scorsa stagione aveva mandato a farsi le ossa in riviera, ha firmato il prolungamento del contratto con gli estensi. Ma la prossima stagione indosserà la magia del Lumezzane neopromosso in serie C. La Spal, infatti, punterà su un over tra i pali, ma non ha nessuna intenzione di farsi sfuggire Galeotti. Anzi, spera possa crescere lontano da Ferrara per poi tornarci. Intanto, da una retrocessa all’altra, il Perugia proprio ieri ha ufficializzato l’ingaggio, in prestito dal Milan, di Andrea Bozzolan. Classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile rossonero fino ad arrivare alla Primavera dove ha totalizzato 53 presenze a cui se ne aggiungono 13 in Youth League. Nel giro della Nazionale giovanile, lo scorso 16 luglio con l’Under 19 di Bollini ha vinto l’Europeo di categoria battendo in finale il Portogallo.