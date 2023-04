Spenti gli Stars, Tigers avanti tutta

Villanova Tigers

94

Stars Bologna

76

FAST COFFEE TIGERS: Zannoni 31, Fe. Guiducci 4, Polverelli 16, Bomba 16, A. Buo 14, Fi. Guiducci 5, Bollini 4, T. Guiducci 2, Campidelli 2. All.: Amadori.

STARS BOLOGNA: Benfenati 14, Careddu 4, Musolesi 13, Recchia 9, Brizzi 7, Sandorlini 11, Zucchini 3, Penta 11, Ruffini 2, Marino 2. All.: Piccolo.

Arbitri: Gualtieri e Cascioli.

Parziali: 28-24, 49-43, 78-61.

Non c’era il play Mazzotti, squalificato, e non c’era pure l’infortunato Simone Buo, ma nonostante le assenze i Villanova Tigers, spinti dal solito, debordante Zannoni (31 pt a referto), sono riusciti a ‘spegnere’ gli Stars Bologna, vittoria che è sinonimo di semifinale playoff raggiunta per il gruppo allenato da Michele Amadori. Fino all’intervallo c’è comunque partita, mentre nel terzo quarto, con un parziale di 29-18, le ‘tigri’ spaccano il match. Futura avversaria nei playoff, Budrio o Persiceto.