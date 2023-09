"Spero non si ripetano più episodi spiacevoli"

"Da mamma prima, e da presidente dopo, confido in comportamenti virtuosi e nel buon senso di tutti". A prendere carta e penna è la presidente Stefania Di Salvo, dopo quanto accaduto sabato scorso al ’Romeo Neri’ durante la gara tra Rimini e Perugia. Match sospeso per più di qualche minuto a causa di un incendio allo stadio. Un fumogeno lanciato dal settore ospiti ha colpito il materasso del salto in alto sulla pista di atletica del ’Neri’ con l’inevitabile intervento dei Vigili del fuoco per domare le fiamme.

"Può accadere che l’entusiasmo sfugga di mano e che un fumogeno lanciato nel recinto di gioco provochi dei danni. Sono certa che non ci sia stata nessuna intenzione di dolo e che quanto accaduto – dice – sia stato la conseguenza di un eccesso di foga degli ospiti. Tale foga, però, va controllata garantendo la massima sicurezza sia in campo, sia fuori dal terreno di gioco per godere di una sana competizione sportiva e per ultimo anche per tutelare le stesse società da ammende che spesso sono costrette a subire". Da qui l’appello. "Che è rivolto a tutte le tifoserie, compresa quella biancorossa, affinchè non si ripeta più alcun episodio spiacevole, con la speranza che il ‘nostro’ calcio continui a regalare grandi emozioni, all’insegna del confronto leale e della piena inclusione trasmettendo importanti valori, specie in direzione dei più giovani".