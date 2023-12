Spogliatoi. La gioia di Troise:: "Risultato storico, grande gruppo»

Sorride con gli occhi Emanuele Troise perché sa che il suo Rimini ha ’combinato’ una cosa storica. Mai così avanti in Coppa Italia nella sua storia. "C’è la gioia di aver ottenuto un risultato incredibile – dice il tecnico dei biancorossi – Grande il nostro spirito di squadra. Anche in questa occasione i ragazzi hanno sorpreso. Avevamo giocato l’ultima gara soltanto domenica scorsa, ma siamo stati ugualmente bravi nello sviluppo di questa partita. Nella quale tutti gli interpreti si sono fatti trovare pronti. Questa è una squadra che ha una base solida, una mentalità e un collettivo incredibile. Sono contento per questi ragazzi". La festa ai rigori, ma prima c’è stato da soffrire. "Gara difficile per tanti aspetti – ci ripensa Troise – Nel primo tempo è stato complicato giocare su quel terreno di gioco appesantito dalla pioggia. Poi c’era la forza dell’avversario. Non da poco. Ma la partita è stata equilibrata su tutta la durata. Siamo stati premiati, alla fine. Cito uno, Colombo, per citarli tutti. Quella determinazione, quella mentalità è fondamentale. Abbiamo tanti margini per cresce. Al di là degli aspetti tecnici, sul dischetto ci sono andati tutti per centrare tutti insieme un obiettivo". Troise sa cosa vuole premiare dei suoi. "Questa squadra è coraggiosa. E’ un gruppo che vuole sempre andare avanti e proteggere quello che sta creando. Giusto adesso goderci qualche ora di gioia". Ma la testa va già alla gara in programma sabato, in campionato, in casa della Virtus Entella. "Questo passaggio del turno non ci farà sentire la stanchezza".