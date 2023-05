Squadre in campo giovedì e sabato: si gioca alle 20.30

Le prime due partite dei quarti di finale sono alle spalle e adesso la scena si sposta da Treviglio a Rimini, col palasport Flaminio che ospiterà sia garatre che garaquattro, match in programma giovedì 18 e sabato 20, con la palla a due che verrà alzata sempre alle 20,30. La società riminese ha deciso di lasciare due giorni pieni ai vecchi abbonati per confermare il loro posto anche per garaquattro. Il diritto di prelazione si potrà esercitare oggi (a partire dalle 10) e domani, con il prezzo dei tagliandi che rimane contenuto, cioè più basso rispetto alla regular season. Una curva non numerata costerà infatti 10 euro, mentre per quel che riguarda i biglietti numerati per una poltroncina rossa ci vogliono 15 euro e per una bianca 20. I tagliandi per questi ritrovati playoff di A2 si possono acquistare al solito in sede, alle tabaccherie Pruccoli di viale Vespucci e Millenium di via Chiabrera, oppure on-line su Vivaticket. In garaquattro saranno ospiti al palas i corsisti di Rbr Sporteam Academy.