Squalifiche pesanti in casa Lucchese

Nessun problema con il giudice sportivo per il Rimini anche in vista della gara di sabato al ‘Neri’ contro il Gubbio. Ma questo vale anche per gli umbri. Nel girone B, dopo il turno infrasettimanale di martedì, è stato squalificato per due giornate Castorani del Siena. Per una Mezzoni e Mondonico dell’Ancona, Urso della Torres, Giandonato della Fermana, Lombardi e Rota dell’Alessandria, Cerretelli della Carrarese, Izzillo del Pontedera, Benassai, Bianchimano, Tiritiello della Lucchese, Vona della Recanatese e Faggioli della Virtus Entella. Tra gli allenatori una giornata di squalifica a Pagliuca del Siena e Dal Canto della Carrarese. Poi le ammende e questa volta l’elenco delle società multate è ridotto. Infatti, soltanto la Carrarese dovrà pagare 250 euro perché i propri tesserati hanno danneggiato la porta d’ingresso dello spogliatoio.