Sta nascendo il Rimini di Troise. Difesa a quattro e Colombi in porta

Curiosità e speranza. Un mix di sensazioni naturali. Quelle che si porta sempre dietro un cambio al timone. E il Rimini non fa eccezione. La curiosità è quella di vedere che idea si è fatto, seppur in pochi giorni, Emanuele Troise della squadra biancorossa. La speranza è quella di lasciare, possibilmente il prima possibile, l’ultimo posto in classifica. Ma non solo. Sono in tanti i tifosi del Rimini che si augurano che in valigia il tecnico partenopeo abbia messo, in viaggio verso la Romagna, anche una bacchetta magica. Con la quale riesca subito a mettere d’accordo l’ottima fase offensiva con la pessima fase difensiva. L’occasione per vedere realizzato il desiderio, come per magia, i riminesi ce l’hanno domani sera in Toscana, sul campo di quel Pontedera che non se la passa poi tanto meglio del Rimini. Con le due squadre, quella romagnola e quella toscana, che sembrano un po’ le brutte copie di quelle viste in campo, di questi tempi, la passata stagione. Ma quella è un’altra storia.

Oggi la classifica recita che il Rimini in sette gare di punti ne ha raccolti solo quattro e il Pontedera sei. E lì sotto, anche se siamo soltanto a ottobre, fa già caldo. Troise il suo Rimini lo ha inquadrato con una difesa a quattro. Sarà interessante capire, poi, quello che succederà dal centrocampo in su. Tante le opzioni a disposizione considerando che anche Gigli e Cernigoi sono tornati a disposizione dopo i rispettivi infortuni. E che da qualche giorno c’è un rinforzo in più nel ’pacchetto’ dei numeri uno. E la logica fa pensare che Colombi domani sera a Pontedera sarà subito tra i pali. Se così fosse andrebbero rimodulati gli under, sempre che si prosegua sulla strada del minutaggio. L’unico punto interrogativo, ritornando sulle scelte per Pontedera, è su Gorelli che, dopo il problema muscolare che lo ha stoppato nel match con la Recanatese, in settimana non si è mai allenato insieme ai compagni. Facile pensare che il centrale di Grosseto resti ai box (magari in panchina). Da valutare ci sono le condizioni di Pietrangeli non ancora al massimo a causa di quel mal di schiena che lo tormenta da inizio preparazione. Quindi, a Troise non restano troppe alternative, almeno per quel che riguarda i centrali di difesa. In mezzo al campo molte delle scelte dipenderanno dal modulo. Dal suo arrivo il tecnico campano ha provato più soluzioni spaziando dal classico 4-4-2 al 4-3-3. Numeri ai quali Troise ha detto di non dare troppo peso. Più peso ha quello dei gol subiti sin qui, prima ‘questione’ da aggiustare con una certa urgenza.