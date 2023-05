Stasera la Final Four al Flaminio, il Cno è la squadra da battere

Siamo alla stretta conclusiva, nel torneo Nbu di basket amatoriale gestito dalla Uisp. Questa sera, sulle tavole del Flaminio, sarà infatti tempo di Final Four, fase che è sempre dedicata a Carlo Caragiulo. Nel vecchio palas riminese si giocano le due semifinali: alle 19.45 le prime squadre a scendere in campo saranno Cno Santarcangelo, prima al termine della regular season e unica imbattuta nell’intero lotto delle partecipanti, e Ciu Ciu Team San Marino. Quindi a seguire, pertanto attorno alle 21.30, s’incroceranno all’ombra del canestro Lions Coriano e Dream City. Le sfide sono a eliminazione diretta e le due vincenti si ritroveranno poi tra una settimana, sempre al Flaminio, per la finale che assegna il trofeo. Il titolo è detenuto dal Cno, naturale favorita di questa manifestazione che in avvio di stagione ha coinvolto 17 club. Adesso siamo al dunque e i clementini hanno tutte le intenzioni di confermarsi. Alle avversarie il compito (non facile) di sovvertire i pronostici della vigilia.