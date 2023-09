Stasera ultime sfide degli ottavi

Si concludono questa sera le gare d’andata degli ottavi di finale di Coppa Titano. Sono due le partite in programma. Alle 21:15 Folgore-Pennarossa si giocherà allo stadio di Acquaviva, dove il club di Falciano inseguirà il terzo risultato utile consecutivo a fronte di una porta ancora inviolata. Al contrario, i biancorossi sono incappati in due sconfitte di misura e sono ancora in attesa del primo gol in stagionale. Problemi a segnare sembra non averne, il Murata. I bianconeri hanno confezionato nove gol in due partite, spedendo ben tre giocatori in vetta alla classifica marcatori – insieme ad Alex Ambrosini de La Fiorita –. Avvisato il Domagnano, che invece ha concesso decisamente troppo, in queste prime uscite, agli attacchi avversari. Un confronto piuttosto utile, tanto per Angelini quando per Rossi, anche ai fini della preparazione della partita di domenica prossima quando Domagnano e Murata si ritroveranno anche in campionato –

sempre a Montecchio.