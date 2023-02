Stavolta l’Ap Titano cambia ‘casa’ e sfida Recanati dell’ex Padovano

Torna in Repubblica, l’Ap Titano, però cambia (momentaneamente) ‘casa’. Sì, perché invece di esibirsi sulle abituali tavole dello Sport Domus, a Serravalle, l’albiceleste oggi riceverà il Recanati dell’ex coach Massimo Padovano nell’impianto di Acquaviva (alle 18, i ‘fischietti’ sono Limone e De Rosa). Un altro match dove si respira aria d’alta classifica, un confronto che vede i sammarinesi specchiarsi comunque in una graduatoria leggermente migliore (28 punti contro 24). Il gruppo di Stefano Rossini dovrà cercare di camuffare al meglio l’assenza dell’infortunato Dini, cosa peraltro riuscita piuttosto bene sabato scorso a Fossombrone, con l’ultimo arrivato Pasolini che ha portato un ‘mattone’ bello pesante nella costruzione del successo. "L’abbiamo accolto a braccia aperte, sappiamo che tipo di giocatore è", dichiara il coach dell’Ap Titano. Nel frattempo San Marino e Perugia si sono accordate per anticipare di una settimana la loro partita: la gara si disputerà sabato 4 marzo in Umbria (h. 18.30).