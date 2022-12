Stefano Sottili è il nuovo mister della Torres

E’ Stefano Sottili il nuovo allenatore della Torres. Il club sardo, infatti, in pochi giorni ha scelto il sostituto di Alfonso Greco, il tecnico esonerato dopo l’ultima gara del 2022, la prima del girone d’andata che i sardi hanno perso contro la Virtus Entella (seconda sconfitta consecutiva dopo quella del turno precedente con la Fermana). Classe ’69, originario di Figline Valdarno, dopo aver appeso le scarpe al chiodo (in serie A ha giocato con Atalanta, Spezia e Bologna), per Sottili è iniziata una carriera in panchina. Partendo dalla Sarzanese. Poi nel suo curriculum ci sono Bassano, Arezzo, Viterbese, e tra le altre anche Feralpisalò e Pistoiese. Nei prossimi giorni mister Sottili sarà in Sardegna per i primi allenamenti. Pochi giorni, ma sufficienti per preparare il ritorno in campo con la Torres impegnata sul campo del San Donato.