Stella a ranghi ridotti E Cento ne approfitta

Benedetto ‘64 Cento

58

stella rimini

55

BENEDETTO 1964 CENTO: Barbieri 8, Sgargi 10, Roncarati 9, Salatini 4, Govoni 8; Trazzi 11, Fortini 5, Baradi 3, Draghi, Basso, Campini ne, Vischi ne. All.: Cilfone.

STELLA RIMINI: Gori 16, Pulvirenti, Serpieri 9, Naccari 9, Nuvoli 7; Scalorbi 14, Colella. All.: Casoli.

Arbitri: Stachezzini e Resca.

Parziali: 13-17, 28-35, 46-41

Appena 7 giocatori a referto, per la Stella, in quel di Cento. E il risultato, alla fine, non può che sorridere ai padroni di casa della Benedetto 1964, con la squadra riminese che riesce comunque a difendere la differenza-canestri (+5 all’andata). Pochi e pure incerottati gli effettivi a disposizione di coach Casoli, con Naccari e Pulvirenti in campo nonostante i fastidi muscolari. Nei primi due quarti comanda comunque la PolStella, avanti anche di 15 (17-32 al 16’, ancora +7 al riposo). Nel terzo periodo, però, gli adriatici vanno in crisi e subiscono un parziale di 18-6 che ribalta tutto. Con orgoglio la Stella torna in sella al match, poi Cento con un’azione da 2+1 la chiude.