Stella al via, assenti Russu e Fornaciari

In un altro raggruppamento anche la Polisportiva Stella cercherà di restare aggrappata al campionato di serie D di basket. La squadra riminese, che si porta ‘dietro’ dalla prima fase due punti, comincia la sua avventura nel tardo pomeriggio di domani ad Argenta (palla a due alle 19, dirigono l’incontro Longhi e Ragazzi). I ‘ferraresi’ della Cestistica partono invece da quota 4, avendo vinto entrambi i match contro l’altra formazione proveniente dallo stesso girone. Si comincia e la PolStella deve rinunciare a ben due giocatori: non due qualsiasi, bensì due importanti pedine del quintetto base. Non saranno infatti della partita gli squalificati Fornaciari (due turni di stop) e Russu (una giornata), assenze che difficilmente si possono camuffare. Inoltre è in dubbio Nuvoli, che si è preso una ‘ditata’ fortuita nell’occhio in allenamento. Solo domani, quando toglierà la benda protettiva, Nuvoli capirà se potrà scendere o meno in campo ad Argenta.