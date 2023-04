Stella, altro spareggio: ma a Reggio sarà dura

Venerdì sera sul parquet, per la Polisportiva Stella, che sarà chiamata in causa alla palestra del centro sportivo di Reggio Emilia, ospite della Scuola Basket (si comincia alle 21.15, l’incontro sarà diretto da Cascioli e Beltrami). E’ la penultima giornata, in questo girone H della poule salvezza del campionato di serie D, con la squadra riminese che sta lottando per riuscire a rimanere aggrappata alla categoria. Con 10 punti sin qui racimolati, la PolStella attualmente è settima, posizione che la spedirebbe dritta in Promozione. Ma in un fazzoletto di appena due punti ci sono la bellezza di cinque formazioni, pertanto può ancora succedere di tutto. A Reggio coach Casoli potrà contare su Pulvirenti, che sta facendo terapia per risolvere completamente un problema muscolare, mentre non ci sarà Colella, che aveva comunque un minutaggio limitato, per una brutta scavigliata. Nella partita di andata, che si disputò nella palestra di via Fantoni lo scorso 24 febbraio, la squadra di Roberto Casoli riuscì a imporsi, ma solo al supplementare (79-77 sul tabellone).