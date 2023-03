Stella cade a Novellara

Nubilaria Basket

66

stella rimini

55

NUBILARIA BASKET NOVELLARA: Margini 3, Accorsi 9, Barazzoni 10, Pizzetti 8, Gandellini 14; Luppi 2, Bertani 2, Mariani Cerati 14, Baracchi 4, Bertani, Subazzoli, Bartoli. All.: Freddi.

POLISPORTIVA STELLA RIMINI: Pulvirenti 17, Nuvoli 5, Naccari 13. Gori 5, Serpieri 13; Mancini 7, Scalorbi 3, Bartoli, Colella, Lenti ne. All.: Casoli.

Arbitri: Cappelletti e Bidese.

Parziali: 19-8, 39-29, 52-46

Senza Russu e Fornaciari, non proprio gli ultimi della fila, la Stella non può nulla a Novellara in questa sesta giornata della Poule Salvezza di basket D sulla quale si è chiuso il girone d’andata. Le cose si mettono subito male per i riminesi, complice una partenza decisamente letargica, col -11 del 10’ che resta pressoché inalterato all’intervallo lungo. Inizia la ripresa e la PolStella scivola sul -14 (47-33). gap che viene comunque per buona parte colmato grazie al ricorso alla zona 3-2. ‘ragnatela’ che crea più di un disagio all’attacco avversario. I riminesi s’affacciano più volte a due soli possessi dai ‘reggiani’, ma quell’ulteriore colpo di reni non arriverà mai. A Novellara coach Casoli ha fatto debuttare Scalorbi.