Stella ci prova a Cento In forse due veterani

C’è qualche dubbio sulla presenza dei veterani Pulvirenti e Naccari, a turbare la vigilia di coach Casoli, con la sua Stella che questa sera sarà di scena a Cento contro la Benedetto 1964 (si comincia alle 21, arbitrano Stachezzini e Resta; l’incontro è inserito nella decima giornata della poule salvezza del campionato di D). Pulvirenti, maturo play che ha pure parecchi punti nelle mani, deve risolvere un problema alla coscia, mentre Naccari, ala che può tranquillamente avvicinarsi a canestro, convive con un fastidio alla caviglia. Averli e non averli, chiaramente, fa una bella differenza. In graduatoria la compagine riminese si fa leggermente preferire (10 pt contro 8), così come potrebbe rivelarsi determinante il successo centrato dalla PolStella nel confronto d’andata (80-75 lo score alla palestra di via Fantoni, era lo scorso 17 febbraio). Nel frattempo c’è stato il cambio al vertice societario nella Polisportiva riminese: lascia l’incarico Carlo Oppi, che continua comunque ad allenare, con Alessandro Errighi quale nuovo presidente.